LDO propõe congelamento de salários dos servidores

Os técnicos ficaram preocupados, no entanto, com a decisão do relator de limitar os concursos públicos apenas à reposição de vagas em quatro áreas estratégicas: Educação, Saúde, Segurança Pública e Defesa. Neste caso, os integrantes do governo acham que a medida pode criar uma "camisa de força" para o próximo governo.

A própria equipe econômica já vinha sinalizando que iria pedir ao Congresso o congelamento de reajustes salariais do funcionalismo em 2019 devido às dificuldades para o cumprimento do teto de gastos. Diante disso, técnicos acharam o posicionamento do relator favorável. Eles destacam ainda que o adiamento de reajustes e não correção de benefícios são ações que o governo vinha defendendo ou que iria ter que apresentar ainda em 2018.

"O Estado brasileiro não está em condições de conceder neste próximo exercício qualquer espécie de reajuste, ainda que seja justo e meritório, nem de contratar agentes públicos de forma ampla. A situação fiscal da União já não garante pagar suas despesas atuais, pois vem convivendo com déficits primários já há mais de quatro anos, sem perspectiva de reversão. Autorizar reajuste e contratação de pessoal potencializa essa situação de gravidade", afirma o senador em seu parecer, que lembra ainda: "Considerando-se o Orçamento vigente, os gastos com pessoal representam a segunda maior despesa primária, atingindo atualmente o total de R$ 302,5 bilhões, que corresponde a cerca de 22% de toda a despesa primária prevista para o exercício de 2018".

Integrantes da equipe econômica avaliam que a maior parte das medidas de ajuste fiscal propostas pelo relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2019, senador Dalírio Beber (PSDB-SC), estão em linha com a agenda que o próximo governo terá que adotar para reequilibrar as contas públicas.

Documento garante valor de execução obrigatória de emendas parlamentares

Com um Orçamento cada vez mais apertado para investir e bancar as atividades administrativas do governo, o Congresso Nacional quer manter a "conquista" do ano passado e garantir um valor de execução obrigatória de emendas parlamentares das bancadas estaduais. Com isso, em ano eleitoral, os parlamentares pretendem assegurar um poder maior para designar e direcionar gastos do governo a obras e iniciativas locais no Orçamento de 2019.

A medida consta no relatório do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019, apresentado pelo senador Dalírio Beber (PSDB-SC). O parecer será votado na sessão de amanhã da Comissão Mista de Orçamento (CMO).

"Sua obrigatoriedade se tornou pública já a partir do Orçamento de 2016, cuja LDO respectiva lhe deu essa característica. Logo, não seria justo deixá-las sem regulação e sem o mesmo grau de imperatividade. Foi o que fizemos", diz o texto.

O parecer prevê que o montante obrigatório de emendas de bancada será equivalente ao valor de 2018 corrigido pela inflação. Pela Constituição, apenas emendas parlamentares individuais têm valor obrigatório assegurado no Orçamento. No ano passado, porém, o governo propôs um mínimo obrigatório para as emendas de bancada no projeto de LDO de 2018 e ainda negociou o direcionamento de 30% delas para o fundo eleitoral. O PLDO de 2019, no entanto, não tratou do assunto.

"Importante ressaltar que essa medida não implica aumento da despesa total, mas mera garantia de efetiva participação do Parlamento na definição das prioridades nacionais", diz o texto. A obrigatoriedade, porém, impede que o governo remaneje esses recursos em caso de necessidade.