Bolsa tem R$ 900 milhões em negócios durante jogo do Brasil

Agência O Globo

Os negócios na Bolsa brasileira não foram suspensos durante o jogo do Brasil contra o México, que rendeu a passagem da seleção brasileira para as quartas de final da Copa do Mundo, mas o giro financeiro na hora da partida, ou seja, o volume de compras e vendas de ações, ficou em torno de R$ 900 milhões. Nos últimos pregões, o giro financeiro de todo o pregão tem ficado entre R$ 8 bilhões em R$ 9 bilhões.

Neste ano, a B3 optou por não alterar o horário de negociação durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo. No entanto, segundo operadores, o que tem acontecido é que os investidores e gestores que atuam no Brasil ficam menos presentes no pregão durante as partidas e o que dá o movimento é apenas a participação de estrangeiros.

"Os investidores estrangeiros não vão parar pela partido do Brasil. Então aproveitam para operar e também fazem arbitragem com ADRs (sigla em inglês para os recibos de ações negociados na Bolsa de Nova Iorque)", afirmou um operador.

Outro profissional do mercado financeiro afirmou que, durante o jogo, recebeu apenas três ligações de clientes, mas que isso já era esperado.

Segundo ele, nesse horário, o giro financeiro costuma ser um pouco maior, mas que ainda é cedo para dizer que o volume hoje será inferior ao de um pregão tradicional, já que muitas vezes as negociações se concentram na hora final do pregão. No último jogo do Brasil, na quarta-feira da semana passada, o giro do dia ficou em linha com os pregões anteriores.