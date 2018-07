Petróleo fecha em baixa em meio à preocupação com aumento da produção

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta segunda-feira, à medida que os investidores ficaram preocupados com o fato de que grandes produtores de petróleo poderiam aumentar a produção do óleo mais do que o esperado anteriormente.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para agosto fechou em baixa de 0,28%, para US$ 73,94 por barril. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do petróleo tipo Brent para entrega em setembro recuou 2,44%, para US$ 77,30.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sacudiu o mercado de petróleo no último sábado, quando pediu à Arábia Saudita que aumentasse significativamente a produção da commodity em cerca de 2 milhões de barris por dia para compensar a queda na produção da Venezuela e um declínio esperado na oferta do Irã depois que as sanções americanas contra Teerã passarem a vigorar. A ansiedade dos investidores em relação aos eventos geopolíticos tem estimulado a recuperação dos preços do óleo.

O pedido de Trump vem depois que Washington disse que irá impor sanções aos países que não reduzirem a zero as importações do petróleo iraniano em 4 de novembro.

Para analistas, mesmo que a Arábia Saudita e outros grandes produtores aumentem a produção, pode não haver capacidade ociosa suficiente para compensar rapidamente as interrupções no fornecimento. Consumidores e empresas já estão lidando com custos mais altos de combustível devido ao aumento nos preços do petróleo que, para Trump, foi longe demais.

"É problemático para os EUA em termos de sanções contra o Irã. Eles querem que as penalidades sejam implementadas o mais rápido possível, da forma mais vigorosa possível, mas, ao mesmo tempo, querem um preço menor do petróleo. Isso se tornou uma contradição", disse o analista-chefe de commodities da SEB Markets, Bjarne Schieldrop.

Na semana passada, os preços do petróleo subiram ao maior nível desde novembro de 2014, com os investidores antecipando um aperto no mercado com mais quedas nos estoques devido à robusta demanda global e a interrupções na oferta de vários produtores. Alguns analistas antecipam que o mercado perderá mais 1,5 milhão de barris de óleo por dia até o fim deste ano, principalmente devido à crise na Venezuela e às sanções contra o Irã.

Os investidores também estão observando os acontecimentos na Líbia, onde os principais portos de petróleo foram fechados devido a uma luta pelo poder no país, que removeu 850 mil barris de óleo por dia no mercado global.

"Fiquei surpreso ao ver o preço do petróleo hoje. Se a interrupção na Líbia continuar, é muito otimista para a commodity", disse Schieldrop. Em uma declaração ao Wall Street Journal, a líbia National Oil disse que declarou força maior nos portos de Zueitina e Hariga. Uma facção militar que controla a área tem impedido que navios entrem nos portos. Fonte: Dow Jones Newswires.