Fortalecimento do dólar prejudica ouro, que volta a fechar em baixa

Mesmo com a escalada nas tensões comerciais, o contrato futuro de ouro fechou em queda nesta segunda-feira, 2, prejudicado pelo fortalecimento generalizado do dólar.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em agosto recuou 1,02%, para US$ 1.241,70 por onça-troy.

"O ouro ainda está enfrentando muitos obstáculos tanto de investidores financeiros de curto prazo quanto de prazo mais longo", disse o analista de commodities Carsten Fritsch, do Commerzbank, em nota a clientes. As expectativas de taxas e juros mais elevadas e, com elas, um dólar mais alto, foram quase exclusivamente responsáveis pelo recuo dos preços do metal precioso. Taxas mais altas reduzem o apelo pelo ouro enquanto um dólar mais firme torna o contrato do ouro menos atraente para os investidores que operam em outras divisas.

O ouro perdeu ainda mais força à medida que a incerteza sobre o crescimento global e a ansiedade sobre a escalada das tensões comerciais - fatores que tipicamente proporcionariam um impulso à commodity - se intensificaram. A atual dinâmica do metal precioso levou alguns investidores a se perguntarem se o ouro perdeu a eficácia como um ativo seguro tradicional.