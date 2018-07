Bolsas da Europa fecham em baixa, com guerra comercial e impasse na Alemanha

As principais bolsas da Europa iniciaram a semana em queda firme, pressionadas pelo aumento da tensão comercial entre União Europeia e Estados Unidos, bem como o impasse político na Alemanha. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu para 376,75 pontos (-0,84%), diante do recuo de algumas das principais blue chips do continente.

A semana - e o semestre - começam com renovada tensão entre os investidores. Nos últimos dois dias, a tensão comercial entre a UE e os EUA se escalou. A informação de que a Casa Branca prepara um projeto de lei que permite o aumento de tarifas sem a aprovação do Congresso, dando amplos poderes ao presidente Donald Trump, ampliou o temor sobre o comércio global. Enquanto isso, a UE sinalizou que pode impor novas tarifas de retaliação no valor de US$ 300 bilhões se Washington avançar com barreiras para os carros europeus, de acordo com o jornal britânico Financial Times.

No front político, o contínuo impasse político na Alemanha também deu o tom de cautela. O ministro do Interior da Alemanha, Horst Seehofer, colocou no domingo, 1º de julho, o cargo dele à disposição da chanceler Angela Merkel, por discordar da política imigratória adotada por ela. A premiê ainda procura evitar a saída do partido de Seehofer, a União Social-Cristã (CSU, na sigla em alemão), da coalizão dela, mas as negociações avançam em marcha lenta.

Do lado econômico, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da zona do euro também desapontou. O indicador caiu de 55,5 em maio para 54,9 em junho, atingindo o menor nível em 18 meses, de acordo com a IHS Markit. "Tudo isso colocou o apetite por risco sob pressão", afirmou o analista da corretora britânica Hantec Markets Richard Perry.

O índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, terminou em queda de 0,55%, para 12.238,17 pontos. O destaque de baixa ficou para o Deutsche Bank (-0,90%), pressionado adicionalmente pela reprovação da instituição no teste de estresse realizado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Em Paris, as montadoras puxaram a queda do índice CAC, que encerrou em 5.276,76 pontos (-0,88%), diante da possibilidade de sobretarifação do setor. As ações da Renault cederam 0,76% e as da Peugeot caíram 0,26%.

A Bolsa de Madri caiu para 9.558,30 pontos (-0,67%), a de Milão recuou para 21.427,20 pontos (-0,92%) e a de Lisboa cedeu para 5.488,34 pontos (-0,73%). Em Londres, as mineradoras pressionaram o FTSE-100, que baixou 1,17%, para 7.547,85 pontos. Os papéis da BHP Billiton despencaram 3,09% e as da Rio Tinto perderam 3,23%.