Estatal de petróleo líbia alerta para colapso da produção

A estatal de petróleo da Líbia, a NOC, alertou este sábado (30) que o fechamento de outros dois portos de exportação de petróleo pode derrubar a produção do País para um quarto do nível recente após um grupo armado bloquear as atividades nos locais.

Segundo o comunicado, publicado na noite de sexta-feira, a NOC disse que pode ser obrigada a esvaziar os portos de Zueitina e Hariga no domingo porque uma milícia local, autodenominada Exército Nacional Líbio, começou a impedir embarcações de aportarem na área.

O fechamento dos portos pode significar uma redução de 350 mil barris de petróleo por dia na produção do país. Isto significaria uma queda total de 800 mil barris diários. Recentemente, a Líbia chegou a produzir cerca de 1 milhão de barris por dia.

Em uma entrevista divulgada na última sexta-feira, Saddek Elkaber, presidente do Banco Central líbio, estimou a perda em receita com os portos que já fecharam em cerca de US$ 1,2 bilhão.