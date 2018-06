Vendas em supermercados crescem 4,71% em maio ante mesmo mês de 2017, diz Abras

O setor de supermercados registrou aumento real de 4,71% nas vendas no mês de maio na comparação com o mesmo mês do ano anterior, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O resultado já leva em conta a inflação do período, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, as vendas reais cresceram 1,92% ante igual período de 2017, segundo a Abras. Já a comparação do desempenho de maio com o do mês anterior, abril, é uma alta de 3,46%.

Em termos nominais, sem descontar a inflação, o crescimento de vendas em maio é de 7,69% ante o mesmo mês de 2017. No acumulado de cinco meses, o crescimento nominal é de 5,23%.