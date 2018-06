Ouro fecha em alta com recuo do dólar ante moedas principais

O contrato futuro de ouro fechou em alta nesta sexta-feira (29) deixando para trás uma sequência de sessões em queda, apoiado pelo recuo do dólar em relação a outras moedas fortes.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em agosto avançou 0,28%, para US$ 1.254,50 por onça-troy. Os preços, no entanto, continuam negociados nos menores níveis em seis meses, devido, em grande parte, à recuperação da moeda americana.

O dólar continuou apresentando ganhos em relação a divisas emergentes, mas apresentou forte recuo ante o euro e a libra. A moeda única renovou o fôlego depois que os líderes da União Europeia chegaram a um acordo provisório sobre o reassentamento de refugiados, potencialmente neutralizando uma importante fonte de tensão no continente. Além disso, o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido apresentou avanço de 0,2% no primeiro trimestre deste ano em relação aos últimos três meses do ano passado, enquanto a expectativa era de crescimento de 0,1%.

Agentes do mercado disseram que o acordo europeu encorajou os investidores a retirar aplicações do dólar, que é visto como uma aposta mais segura, e migrarem para outras divisas. O subsequente recuo da moeda americana ajudou a atrair investimentos para commodities como o ouro. "Talvez os investidores estejam começando a arriscar um pouco mais", disse o presidente de mercados mundiais do TIAA Bank, Chris Gaffney. "Com o acordo da UE, isso tirou uma das preocupações da mesa." Fonte: Dow Jones Newswires.