Dívida Líquida do Setor Público sobe a 51,3% do PIB em maio

A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) subiu para 51,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em maio, ante 52,0% em maio. A dívida do Governo Central (Tesouro, Banco Central e INSS), governos regionais e empresas estatais terminou o mês passado em R$ 3,417 trilhões. Os números foram divulgados nesta sexta-feira (29) pelo Banco Central.

Já a dívida bruta do governo geral encerrou o mês passado em R$ 5,133 trilhões, o que representa 77,0% do PIB. Este é o maior porcentual para a série histórica. Em abril, essa relação estava em 76,0%.

No melhor momento da série histórica, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,54% do PIB.

A dívida bruta do governo é uma das principais referências para avaliação, por parte das agências globais de rating, da capacidade de solvência do País.