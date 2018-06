Bovespa avança com exterior em pregão de fechamento do primeiro semestre

A Bovespa iniciou os negócios em alta nesta sexta-feira (29), embalada pelo bom desempenho dos mercados acionários internacionais em meio ao ajuste de carteiras neste último pregão do primeiro semestre de 2018. Às 10h30min, o Ibovespa avançava 0,96%, aos 72.455,53 pontos, em linha com suas pares em Wall Street.

Internamente, os agentes reagem bem à informação de que o recurso do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra a decisão do ministro Edson Fachin, de barrar o julgamento de seu pedido de liberdade, não estará entre os itens previstos na pauta de agosto do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), formulada pela ministra Cármen Lúcia. Vale lembrar que os partidos têm apenas até 15 de agosto para registrar candidaturas à Presidência.