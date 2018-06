Bolsas asiáticas sobem no último dia útil do trimestre, com recuperação da China

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira (29), último dia útil do segundo trimestre, à medida que os mercados da China exibiram uma forte recuperação após acumularem fortes perdas em meio a disputas comerciais entre Pequim e Washington.

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto subiu 2,17% hoje, a 2.847,42 pontos, interrompendo uma sequência de quatro pregões negativos. Já o Shenzhen Composto, que é em boa parte formado por startups, saltou 3,26%, a 1.607,62 pontos.

Ao longo de junho, porém, o Shanghai e o Shenzhen tiveram desvalorização de 8% e 9%, respectivamente. Além disso, ambos os índices ficaram no vermelho pelo terceiro trimestre consecutivo, o que não acontecia desde 2011. Apenas o Xangai sofreu um tombo de 10% no segundo trimestre.

A melhora na China veio depois que Pequim anunciou ontem medidas para reduzir restrições a investimentos externos em alguns setores, como o bancário, e para devolver pagamentos excedentes de imposto sobre valor agregado (IVA) a empresas de alta tecnologia e manufatura.

Nos últimos tempos, porém, as bolsas chinesas foram penalizadas pelas tensões comerciais entre EUA e China. O governo Trump ameaça tarifar até US$ 450 bilhões em produtos chineses e Pequim promete responder na mesma medida se Washington for adiante com seus planos.

Na quarta-feira (27), os EUA assumiram tom mais ameno ao anunciar que eventuais restrições a investimentos estrangeiros irão se basear na legislação existente, indicando que a Casa Branca não pretende tomar uma postura mais dura em relação à China especificamente.

Ajudados pelo forte desempenho das ações chinesas, outros mercados da Ásia também ficaram no azul hoje. O Hang Seng avançou 1,61% em Hong Kong, a 28.955,11 pontos, enquanto o japonês Nikkei teve alta moderada de 0,15% em Tóquio, a 22.304,51 pontos, o sul-coreano Kospi ganhou 0,51% em Seul, a 2.326,13 pontos, e o Taiex subiu 1,71% em Taiwan, a 10.836,91 pontos, em seu melhor dia em quatro meses.

Na Oceania, a bolsa australiana perdeu força na última hora do pregão e o S&P/ASX 200 caiu 0,33%, a 6.194,60 pontos, revertendo o ganho de ontem. Em junho, porém, o mercado de Sydney teve valorização de 3%, fechando o segundo trimestre com ganho de 7,6%, o maior em três anos. Favoreceram esse desempenhos os setores bancário e petrolífero.