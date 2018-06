Contas públicas voltaram ao vermelho em maio

Após apresentar resultado positivo em abril, as contas públicas voltaram ao vermelho. Dados do Tesouro Nacional, divulgados nesta quinta-feira, mostram um déficit de R$ 11,02 bilhões em maio. Apesar de negativo, o rombo é bem menor do que o apresentado no mesmo mês de 2017, de R$ 29,4 bilhões. No acumulado do ano, as contas fecharam com um rombo de R$ 16,4 bilhões.

O número divulgado diz respeito às contas do Governo Central, que reúne os resultados do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central. Neste ano, a meta fixada pelo governo para o resultado das contas públicas é de um déficit de R$ 159 bilhões.

Com isso, o Brasil atingirá o quinto ano seguido de resultados negativos. E o número só deve voltar para o azul após 2022. Nos 12 meses encerrados em maio, o déficit das contas públicas já atinge R$ 106,2 bilhões, ou 1,56%, do Produto Interno Bruto (PIB).

Em maio, o déficit da Previdência Social atingiu R$ 15 bilhões. No ano, esse rombo já chega a R$ 76,3 bilhões. O desequilíbrio previdenciário tem sido parcialmente compensado por um desempenho positivo do Tesouro Nacional, que, no acumulado entre janeiro e maio, teve superávit de R$ 60,2 bilhões. O Banco Central apresentou um déficit de R$ 321 milhões no ano.

O resultado do mês foi influenciado pela decisão do governo de adiantar o pagamento de precatórios (perdas da União em sentenças judiciais). Usualmente, esses valores são pagos no fim do ano.

Além disso, as contas de maio foram impactadas por um saque de R$ 3,5 bilhões do Fundo Soberano. O governo decidiu vender as cotas do fundo para poder extingui-lo e utilizar esses valores para garantir o cumprimento da regra de ouro, pela qual a União não pode emitir dívida para pagar gastos correntes, como pessoal. A intenção do Tesouro é abater os valores da dívida pública, de forma a diminuir essa diferença.

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, ressaltou que o desempenho das contas públicas, apesar de negativo, está em um patamar melhor que o esperado pelo mercado e pela programação do governo. Segundo ele, isso é resultado tanto de uma receita melhor quanto de um avanço mais contido da despesa.

As receitas líquidas do Governo Central tiveram um aumento de 7,9%, no ano, e de 9,8% no mês. Já os gastos cresceram bem menos no ano, 3,8%. Em maio, inclusive, houve uma redução de 7,2% nas despesas. "É claro que não se pode comemorar um resultado deficitário. Mas por que os números estão melhores? Isso é explicado tanto por fatores do lado da arrecadação quanto do lado da despesa. No ano, tive um crescimento da receita que foi quase o dobro do crescimento da despesa", destacou Almeida.