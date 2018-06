Consórcio Lux Luz leva lote 14, ao ofertar desconto de 47%

O Consórcio Lux Luz conquistou seu segundo lote no leilão de transmissão que acontece nesta quinta-feira (28) na sede da B3, em São Paulo, ao oferecer uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 5,209 milhões, para construir e operar o lote 14, o que corresponde a um deságio de 47% em relação à RAP máxima estabelecida para o projeto, de R$ 9.829.570,00. A oferta superou o lance de outros nove proponentes.

O consórcio é formado pelas empresas JB Construtora (56%), JHH Participações Eireli (24%) e Total Comercializadora de Energia Elétrica e Gás Natural (20%).

O lote 14 é composto pela subestação de 230/69 kV Cruz Alta 2 e por dois trechos de seccionamento de 230 kV CPasso Real - Ijuí 2, na subestação na SE Cruz Alta, que somam 2 quilômetros de extensão. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as obras visam o atendimento elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul e à Região de Cruz Alta. Os investimentos são estimados em R$ 58,521 milhões. O prazo para a realização das obras é de 42 meses.