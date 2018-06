Consórcio Lyon conquista lote 11, ao oferecer deságio de 63,39%

O Consórcio Lyon conquistou o lote 11 do leilão de transmissão, superando outras 10 concorrentes, ao oferecer uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 7,2 milhões, para construir e operar o empreendimento, o que corresponde a um deságio de 63,39% em relação à RAP máxima estabelecida para o projeto, de R$ 19.669.790,00.

Este foi o segundo lote conquistado pelo grupo no leilão de hoje. Anteriormente, o consórcio, formado pela Lyon Infraestrutura, Gestão e Desenvolvimento de Projetos (92%) e PLM Empreendimentos Imobiliários (8%), havia vencido a disputa pelo lote 6.

O lote 11 é composto por obras de uma subestação de 500/138 kV Colinas, em Tocantins, que exigirão investimentos de R$ 123,9 milhões. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as obras visam o atendimento elétrico às regiões Nordeste do Tocantins e Sul do Maranhão. O prazo para a realização das obras é de 36 meses.