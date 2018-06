Consórcio br ENIND oferece deságio de 35,03% por lote 8

Consórcio BR Energia/ ENIND Energia conquistou o lote 8 do leilão de transmissão que acontece nesta quinta-feira, 28, na sede da B3, em São Paulo, ao oferecer uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 8 milhões, para construir e operar o empreendimento, o que corresponde a um deságio de 35,03% em relação à RAP máxima estabelecida para o projeto, de R$ 12.314.890,00.

O consórcio é formado pela Brenergia Energias Renováveis (0,5%), Brasil Digital Telecomunicações (49,5%) e ENIND Engenharia e Construção (50%). O grupo apresentou o melhor lance entre oito proponentes, incluindo a Cteep, que ofereceu deságio de 28,61%.

O lote 8 é composto por uma subestação de 230/69 kV em Santana e por duas linhas de transmissão de 230 kV Paulo Afonso III - Angelim, com 24 quilômetros de extensão cada, localizadas em Alagoas. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as obras visam o atendimento elétrico à região do Sertão de Alagoas. Os investimentos são estimados em R$ 76,8 milhões e devem gerar 219 empregos diretos. O prazo para a realização das obras é de 42 meses.