Ouro fecha em baixa pela 4ª sessão consecutiva, no menor nível desde dezembro

O contrato futuro de ouro fechou em baixa no pregão desta quinta-feira (28) sofrendo a quarta queda consecutiva, à medida que o metal precioso continuou a ser atingido pelo fortalecimento do dólar.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em agosto encerrou com recuo de 0,41%, para US$ 1.251,00 por onça-troy, no menor nível desde 13 de dezembro.

"O mercado de ouro tem a sensação de estar sobrevendido, mas o dólar forte e persistente está bloqueando qualquer modesto reajuste de recuperação diante de 'mais ou menos' notícias econômicas", disse o vice-presidente-executivo da GoldMining, Jeff Wright. Ele afirmou acreditar que o ouro está subvalorizado e que pode recuperar a marca de US$ 1,3 mil já no segundo semestre deste ano à medida que o governo de Donald Trump procura encontrar uma solução para o comércio.

Para ele, o "ouro precisa de um caminho em que a força do dólar possa ser moderada, já que a demanda e o status de refúgio seguro claramente não estão presentes neste momento". Por ser cotado na moeda americana, os preços do metal precioso tendem a recuar quando o dólar sobe, já que o contrato fica mais caro para investidores que operam em outras divisas. Fonte: Dow Jones Newswires.