Tesouro prevê insuficiência de R$ 102,9 bilhões para regra de ouro em 2018

O Tesouro Nacional revisou a projeção de insuficiência para o cumprimento da regra de ouro neste ano, de R$ 181,9 bilhões para R$ 102,9 bilhões. De acordo com o órgão, a redução no rombo se deve à antecipação do pagamento de R$ 70 bilhões da dívida do BNDES neste ano, à utilização de R$ 27,5 bilhões do fundo soberano e de R$ 17,4 bilhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND).

Para 2019, o órgão estima que a insuficiência para o cumprimento da regra de ouro será de R$ 260,2 bilhões, chegando a R$ 307,3 bilhões em 2020 e ficando em R$ 228,4 bilhões em 2021.