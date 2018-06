Receita foi ajudada por dividendos da Caixa e do Bndes, aponta Tesouro

O governo federal recebeu em maio R$ 4,813 bilhões em dividendos pagos pelas empresas estatais. No mês passado, a Caixa pagou à União R$ 2,804 bilhões e, o Bndes, R$ 1,500 bilhão

No acumulado do ano, as receitas com dividendos somaram R$ 5,523 bilhões, alta real de 131% em relação a igual período de 2017.

O caixa do governo federal recebeu ainda o reforço de R$ 467,7 milhões em pagamentos de outorgas de concessões em maio, alta real de 18,5% ante maio de 2017. Nos cinco primeiros meses deste ano, essa receita somou R$ 1,438 bilhão, queda real de 42% ante igual período do ano passado.