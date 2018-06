Leilão de energia é suspenso e deixa fila de investidores à espera

Folhapress

O leilão de linhas de transmissão, previsto para ocorrer nesta quinta-feira (28), na sede da B3, em São Paulo, às 9h, está suspenso por ordem judicial.

A liminar foi obtida por uma das empresas participantes, a JAAC, que foi impedida de concorrer por uma falha no depósito das garantias para a concorrência, que estavam em desacordo com o edital.

A AGU (Advocacia-Geral da União) tenta reverter a decisão na Justiça.

A intenção é que a participação da companhia no leilão seja garantida, e que a concorrência seja mantida, afirma o diretor da Aneel (agência reguladora do setor) André Pepitone.

O saguão da B3 está lotado de investidores e analistas do setor, o que indica que a forte concorrência dos leilões do ano passado se manteve. Do lado de fora da bolsa, há filas para entrar.

O certame deverá leiloar 20 lotes para a construção, operação e manutenção de aproximadamente 2,6 mil quilômetros de linhas e subestações em 16 estados do país, com previsão de R$ 6 bilhões de investimentos pelos próximos 30 anos.

A retomada do leilão chegou a ser anunciada -a ideia era inverter a ordem dos lotes, deixando o lote em que a Jaac concorria por último. Logo em seguida, porém, foi anunciada nova suspensão.

Ainda não há previsão para que a concorrência ocorra.