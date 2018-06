Taco Bell quer expandir marca no Brasil e na Espanha

A Sforza Holding Group, do empresário brasileiro Carlos Wizard Martins, assinou um acordo com a Yum Brands para expandir a presença da rede de fast food Taco Bell no Brasil e na Espanha. O plano de negócios prevê a abertura de mais de 200 restaurantes em São Paulo até 2027.

Com o negócio, a Taco Bell, maior rede de comida mexicana no mundo, caminha para se tornar uma marca de US$ 15 bilhões até 2022, diz a Yum Brands.

Desde 2016, Wizard e seu filho, o presidente-executivo da Taco Bell Brasil, Lincoln Martins, inauguraram mais de 20 restaurantes da Taco Bell em todo o País.

Ao mesmo tempo, Ignacio Mora-Figueroa, CEO da Casual Brands Group, trabalha com a Taco Bell desde 2008 e opera 40 restaurantes Taco Bell em toda a Espanha. A parceria vai adicionar 4.200 novos empregos com da abertura de mais de 200 restaurantes em toda a Espanha nos próximos 10 anos.

Essas parcerias são uma continuação da rápida expansão internacional da Taco Bell. A marca abriu novos mercados na China, Austrália, Finlândia, Holanda, Escócia, Sri Lanka, Romênia e Peru desde 2016. Até o fim deste ano, a rede terá mais de 500 restaurantes em 27 mercados internacionais e mira a marca de 1.000 restaurantes em 2022.

Existem cerca de 7.000 restaurantes da Taco Bell nos Estados Unidos operados pela empresa e seus franqueados. Até 2022, a companhia quer construir a marca para 9 mil restaurantes em todo o mundo, com US$ 15 bilhões em vendas.