Ouro fecha em queda, atingido por força do dólar

O contrato futuro de ouro fechou em queda nesta quarta-feira (27) estendendo as perdas vistas nas últimas semanas, devido ao fortalecimento do dólar de forma generalizada. Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em agosto fechou em queda de 0,30%, a US$ 1.256,10 por onça-troy.

O dólar voltou a apresentar ganhos generalizados nesta quarta-feira, fazendo com que os preços do metal precioso recuassem, tendo em vista que, por ser cotado em dólar, o ouro tende a cair quando a moeda americana apresenta forte valorização.

Alguns analistas expressaram surpresa nas últimas semanas pela falta de impacto das disputas comerciais entre as duas maiores economias do mundo nos preços do ouro, embora outros citem a falta de efeitos econômicos tangíveis. "O risco geopolítico, em geral, não beneficiou o risco este ano porque não teve implicações econômicas", disso o estrategista de metais preciosos do UBS, Joni Tevês. Com o dólar saltando nos últimos meses, a contínua disputa comercial entre Washington e Pequim "terá que impactar o crescimento e a inflação para impulsionar o ouro", afirmou.