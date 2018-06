Juro do cheque especial cai em maio e chega a 311,9% ao ano

Agência O Globo

Pouco antes de começar a valer a nova auto regulamentação do cheque especial, os bancos derrubaram fortemente a taxa do crédito. Os juros cobrados caíram mais de 9 pontos percentuais apenas no mês passado e chegaram a 311,9% ao ano. É o menor patamar desde abril de 2016. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira pelo Banco Central.

A taxa do rotativo do cartão de crédito também despencou. Os juros cobrados de quem não paga nem o mínimo da fatura caiu nada menos que 39,1 pontos percentuais no mês passado e chegou a 346,1% ao ano. Já a taxa de quem conseguiu pagar o valor mínimo caiu menos: 5,1 pontos percentuais e ficou em 243% ao ano. No mês que vem, começará a valer a nova norma do BC que diz que os bancos não podem mais cobrar juros diferentes de quem pagou o mínimo da fatura ou não.

Já a taxa do crédito pessoal sofreu uma queda de 10,2 pontos percentuais no mês passado. Chegou a 114,7% ao ano. É a menor desde de dezembro do ano passado.

Essas baixas dos juros ocorreu num mês em que o Banco Central manteve os juros básicos da economia e que a inadimplência ficou estável.