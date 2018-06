Mesmo com ação do BC, dólar tem alta e supera R$ 3,85

O dólar tem alta firme no período da tarde desta quarta-feira, 27. Às 12h45, o dólar à vista subia 1,4% aos R$ 3,8508. Pouco antes, marcava máxima aos R$ 3,8583, em alta de 1,59%.

No período da manhã, o Banco Central (BC) divulgou que vendeu quase a totalidade dos US$ 2,5 bilhões ofertados em leilão de linha. Mas a oferta, segundo gestores e operadores de câmbio, não tem, pela natureza do instrumento, capacidade de derrubar a cotação.

O Ibovespa tem uma trajetória errática nesta sessão, espelhando a falta de interesse dos investidores por posições mais consistentes na Bolsa.

O exterior até ajuda, com dados positivos da economia americana e com a indicação de que Washington não adotará medidas mais drásticas contra investimentos da China.

Mas mesmo assim não há fôlego para manter o Ibovespa em alta e muito menos acima do patamar dos 72 mil pontos, patamar alcançando no meio da manhã.

Às 12h30, o Ibovespa recuava 0,56%, aos 71.007,44 pontos. Entre mínima e máxima, o índice à vista foi dos 70.968 pontos (-0,61%) aos 72.032 pontos (+0,88%).