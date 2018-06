Presidente do Congresso ameaça devolver MP que barra refinanciamento de dívidas rurais

O presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira (MDB-CE), afirmou que analisa a possibilidade de devolver ao governo a Medida Provisória (MP) que restringiu o alcance do programa de refinanciamento de dívidas de produtores rurais. A MP foi publicada na última segunda-feira (25), para evitar um impacto fiscal de R$ 15,5 bilhões em benefícios que haviam sido aprovados pelos parlamentares ao setor agrícola.

A equipe econômica diz que falta dinheiro para bancar o programa, que previa a renegociação de dívidas de pequenos produtores rurais com descontos de até 95% no saldo devedor, diferença que seria bancada pelo Tesouro Nacional.

Eunício, no entanto, afirmou que o governo deveria respeitar a decisão do Congresso, que derrubou um veto do presidente Michel Temer em relação a dispositivos do programa de renegociação de dívidas. "Eu posso devolver a MP. O que eles não podem é, derrubado um veto, mandar a MP invertendo o que foi decidido pelo Congresso. Mas eu vou analisar com calma, nada açodado", declarou Eunício na terça-feira (26).

A devolução de uma MP é prerrogativa do presidente do Congresso, caso avalie que a proposta é inconstitucional, mas não é algo comum de acontecer. Se a medida não for aprovada pelo Congresso, ela perde validade após um prazo de quatro meses.