Azul lança oferta secundária no exterior de ADSs detidas por Hainan Airlines

A Azul anuncia oferta pública secundária de ADSs no exterior por conta da Hainan Airlines. Serão 19.379.335 American Depositary Shares, representados por American Depositary Receipts (ADS), equivalentes a 58.138.005 ações preferenciais de titularidade da Hainan.

A quantidade de ações representa a totalidade da fatia da Hainan, com exceção de uma ação remanescente de formação das ADSs, da qual a Hainan irá dispor após a conclusão da oferta. Ao final da operação, a Hainan não terá mais o direito de indicar membros para o conselho de administração. O registro da oferta internacional ocorreu na Securities and Exchange Commission (SEC), nos EUA, onde já havia sido protocolado o formulário 3-F.

"A Oferta Internacional é parte dos planos estratégicos da Hainan, que incluem iniciativas para capitalização, desinvestimentos selecionados, bem como investimentos em companhias aéreas e no setor de serviços de aviação", diz em nota a Azul.

A companhia aérea completa que as duas empresas não esperam que a oferta cause alteração relevante no plano estratégico ou relação comercial entre ambas. A nota também esclarece que nenhum outro acionista da Azul venderá ações ou ADSs na oferta.