Demanda do consumidor por crédito cai 2,1% em maio ante abril, diz Boa Vista SCPC

A demanda do consumidor por crédito caiu 2,1% em maio em relação à abril com ajuste sazonal, segundo os dados nacionais da Boa Vista SCPC. Frente ao mesmo mês de 2017, também houve queda, de 3,6%. Mas o acumulado em 12 meses permanece positivo, com avanço de 1,9%. Na margem, o segmento financeiro teve redução de 5,4% já retirados os efeitos sazonais, enquanto o não financeiro mostrou ligeira alta de 0,1%.

Segundo a divulgação da Boa Vista SCPC, a demanda por crédito do consumidor também foi impactada pela greve dos caminhoneiros, em linha com a queda da atividade econômica do período. "A lenta retomada da economia e alto nível de desemprego no início do ano continuam contribuindo para a redução do ritmo de crescimento do consumo e, consequentemente, da demanda por crédito. Espera-se que com as perspectivas positivas para os juros e inflação o indicador siga evoluindo de forma gradual", completa a instituição em nota.