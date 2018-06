Petrobras assina nesta quarta-feira acordo para venda de distribuidoras no Paraguai

A entrada de caixa estimada pela empresa com a venda é de US$ 383,5 milhões ou R$ 1,45 bilhão MAURO PIMENTEL /AFP/JC

Em reunião realizada na terça-feira (26) o conselho de administração da Petrobras aprovou a assinatura de um contrato para venda integral para o Grupo Copetrol da participação societária nas seguintes empresas que estão no Paraguai: Petrobras Paraguay Distribución Limited (PPDL UK), Petrobras Paraguay Operaciones y Logística SRL (PPOL) e Petrobras Paraguay Gas SRL (PPG).

A entrada de caixa estimada com a venda é de US$ 383,5 milhões, cifra que corresponde a cerca de R$ 1,45 bilhão. Serão pagos nesta data US$ 49,3 milhões, como adiantamento na forma de depósito em uma conta garantia (escrow account), e US$ 334,2 milhões serão pagos no dia do encerramento da transação, incluindo aproximadamente US$ 55 milhões referentes ao caixa das empresas.

O valor da venda ainda está sujeito a ajustes em razão das variações de capital de giro até o fechamento da operação. O Grupo Copetrol atua na distribuição de combustíveis e GLP no Paraguai, contando com uma rede de cerca de 350 estações de serviço e terminais de armazenamento.

A assinatura do contrato será realizada nesta quarta-feira (27) pela Petrobras International Braspetro B.V. (PIB BV), subsidiária da Petrobras, e a Corporación Paraguaya Distribuidora de Derivados del Petróleo S.A., empresa do Grupo Copetrol.

As empresas que estão sendo vendidas atuam no mercado de distribuição e comercialização de combustíveis, GLP, lubrificantes e outros produtos especiais, por meio de uma rede de 197 estações de serviços, um terminal de armazenamento próprio e operações em três aeroportos. A conclusão da transação está sujeita aos trâmites de aprovação segundo as normas e leis do Paraguai.

A operação faz parte do Programa de Parcerias e Desinvestimentos da Petrobras e está alinhada ao Plano de Negócios e Gestão 2018-2022, que prevê a otimização do portfólio da companhia.