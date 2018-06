Cobre volta a cair com tensão comercial e dólar forte

O cobre opera em queda nesta manhã seguindo o mau humor dos mercados em meio a desconfianças ao redor do mundo que uma guerra comercial está cada vez mais próxima entre os EUA, China e Europa.

Por volta das 7h40 de Brasília, o cobre para entrega em três meses negociado na London Metal Exchange (LME) caía 0,25%, a US$ 6.710,00 por tonelada. Já na Comex, a divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o cobre para julho tinha baixa de 0,42%, a US$ 2,9795 por libra-peso, às 7h50 (de Brasília).

O presidente da China, Xi Jinping, concluiu que a disputa comercial será inevitável e pediu para todas as províncias e ministérios do país se prepararem para uma "guerra comercial em grande escala", conforme relato do presidente da SGH Macro Advisors, Sassan Ghahramani. Além disso, o dólar voltou a subir ante moedas emergentes e ligadas a commodities, e ante algumas divisas fortes, o que prejudica o metal, que é cotado na moeda americana.

Entre outros metais básicos na LME, o zinco recuava 0,52%, a US$ 2.844,50 a tonelada métrica, o alumínio caía 0,8%, a US$ 2.176,50 a tonelada métrica, o estanho perdia 1,86%, a US$ 19.820 a tonelada métrica, o níquel cedia 1,95%, a US$ 14.610 a tonelada métrica e o chumbo tinha baixa de 0,19%, a US$ 2.412,50 a tonelada métrica. Fonte: Dow Jones Newswires.