Bolsas asiáticas fecham em baixa generalizada com tensão comercial

As bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada nesta quarta-feira (27), ainda pressionadas pelo embate comercial entre EUA e China. Os mercados chineses lideraram as perdas. O Xangai Composto recuou 1,10%, a 2.813,18 pontos, acumulando desvalorização de 21% desde a máxima em dois anos e meio que atingiu em 24 de janeiro.

Já o Shenzhen Composto, formado em boa parte por startups, caiu 1,3%, a 1.575,57 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng teve queda de 1,82%, a 28.356,26 pontos. Segundo Alex Lee, diretor de investimentos do fundo de hedge Nimbus Capital, investidores estrangeiros retiraram recursos hoje das bolsas da China continental e de Hong Kong temendo o impacto da tendência de queda do yuan nos lucros corporativos.

Desde que a China falou em "guerra comercial" com os EUA e prometeu adotar uma série de "medidas abrangentes", no último dia 19, o banco central chinês (PBoC, pela sigla em inglês) vem enfraquecendo o yuan sistematicamente e anunciou um corte no compulsório bancário pela segunda vez este ano. Para os negócios desta quarta, o PBoC conduziu o yuan para seu menor nível em seis meses em relação ao dólar por meio da chamada taxa de paridade.

Nas últimas semanas, os EUA ameaçaram aplicar tarifas a até US$ 450 bilhões em produtos chineses. Em resposta, Pequim promete retaliar na mesma proporção.

Mais recentemente, surgiram relatos de que Washington estaria se preparando para restringir investimentos da China em empresas de tecnologia americanas. Na segunda-feira (25), o Secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse que os rumores eram falsos e que eventuais medidas se aplicariam a "todos os países", e não apenas a China. Já numa declaração conflitante, o assessor econômico da Casa Branca, Peter Navarro, afirmou à emissora CNBC que os EUA não têm planos de impor restrições a investimentos estrangeiros.

No Japão, o Nikkei caiu 0,31%, a 22.271,77 pontos, em meio ao fortalecimento do iene ante o dólar durante a madrugada. No entanto, o índice da indústria petrolífera, formado por dez empresas, disparou 7,7%, depois que as cotações internacionais do petróleo saltaram entre 2,1% e 3,6% ontem.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi cedeu 0,38% em Seul, a 2.342,03 pontos, influenciado pelo mau desempenho de ações de construtoras, e o Taiex recuou 0,38% em Taiwan, a 10.701,03 pontos, em meio a uma queda de 0,7% da fabricante de chips Taiwan Semiconductor, seu principal componente.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo quarto pregão consecutivo, embora as perdas recentes tenham sido moderadas. O S&P/ASX 200 teve baixa marginal de 0,03% hoje em Sydney, a 6.195,90 pontos.