A diretoria do Santander Brasil aprovou o pagamento de dividendos intercalares no valor de R$ 0,1606 por Unit, equivalente a R$ 600 milhões. O banco realizará o pagamento com base na posição acionária do dia 4 de julho. A partir do dia 05, os papéis passam a ser negociados ex-dividendos. O crédito será feito aos acionistas a partir de 27 de julho.