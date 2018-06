Ibovespa sobe 0,64% com recuperação em Nova Iorque e alta do petróleo

A recuperação das bolsas de Nova Iorque e a alta dos preços do petróleo permitiram ao Índice Bovespa manter o viés positivo pelo terceiro pregão consecutivo. O índice alternou altas e baixas ao longo do dia e terminou a sessão aos 71.404,59 pontos, com ganho de 0,64%, puxado principalmente pelas ações de Petrobras e Vale. Os negócios continuaram abaixo da média do mês e somaram R$ 8,5 bilhões.

Se a liquidez seguiu reduzida, a volatilidade também manteve-se presente. Entre a mínima e a máxima, ambas registradas pela manhã, o índice oscilou de 70.203 pontos (-1,06%) a 71.622 pontos (+0,94%).

"Ultimamente o Ibovespa vem andando de lado, mantendo-se em um 'range' de 70 mil a 73 mil pontos. O mesmo ocorre com algumas ações, que apesar de amassadas, não conseguem furar um determinado intervalo de oscilação", disse Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença Corretora

O noticiário doméstico teve poucos destaques, principalmente à tarde, quando a principal expectativa era pela possibilidade de o projeto da cessão onerosa voltar à pauta da Câmara dos Deputados, o que não aconteceu até o final do pregão. Mais cedo, a repercussão política ficou em torno da decisão do ministro Edson Fachin de submeter ao plenário do STF um recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que o pedido de liberdade do petista seja analisado. O fato de o julgamento provavelmente ocorrer somente em agosto, após o recesso de julho, garantiu tranquilidade ao mercado, uma vez que o prazo para confirmação das candidaturas à Presidência se encerra em 15 de agosto.

No exterior, o dia foi marcado pela alta dos preços do petróleo, reforçada pelas sinalizações de que os Estados Unidos vão endurecer sua postura com o Irã, para que o seja impedido de vender a commodity no mercado global. Em Nova York, o WTI para agosto subiu 3,60%, para US$ 70,53, o maior nível do barril desde 24 de maio. Na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres, o Brent para setembro avançou 2,13%, para US$ 76,14. Com isso, as ações da Petrobras terminaram o dia contabilizando altas de 2,38% (ON) e 2,17% (PN).

Já Vale ON subiu 2,50%, fechando na máxima do dia (R$ 48,34), acompanhando a alta dos preços do minério de ferro no mercado à vista chinês. A mineradora confirmou em comunicado à imprensa que fechou um Termo de Ajustamento de Conduta com a Samarco para a reparação dos danos causados ao longo da Bacia do Rio Doce pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. O acordo não altera os ratings da companhia e de suas controladoras, na avaliação da agência de classificação de risco Fitch.