CMN anuncia meta de inflação de 3,75% para 2021

O Conselho Monetário Nacional (CMN) anunciou nesta terça-feira, 26, que a meta de inflação para 2021 será de 3,75%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (taxa entre 2,25% e 5,25%). A decisão foi tomada no encontro da tarde desta terça do conselho, que é formado por Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Banco Central.

"A decisão representa mais um passo para a obtenção, de forma sustentável, de taxas de inflação mais baixas na economia brasileira", diz nota distribuída pela Fazenda.

Além disso, o CMN confirmou a meta de inflação de 4,25% para 2019, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (taxa entre 2,75% e 5,75%). O conselho também confirmou a meta de inflação de 4,00% para 2020, com margem de 1,5 ponto porcentual (taxa entre 2,5% e 5,5%).

Para este ano de 2018, a meta estabelecida é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (taxa entre 3,0% e 6,0%).