Produtores de lácteos dos EUA reclamam de tarifas do México

As medidas retaliatórias impostas pelo México a produtos lácteos norte-americanos estão prejudicando a posição dos Estados Unidos no mercado global, afirmaram 60 produtores dos EUA ao governo de Donald Trump, em carta. "Nossa participação no mercado mexicano está ameaçada", dizem os produtores.

Após a Casa Branca impor tarifas às importações de metais de origem mexicana, o México retaliou com tarifa de 10% a queijos dos Estados Unidos, que devem chegar a 25% no próximo mês. O México é o principal importador de lácteos dos EUA.