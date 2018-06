Temer barra programa de refinanciamento de dívidas para agricultores

Presidente autorizou renegociação somente para pequenos agricultores do Pronaf do Norte e Nordeste CESAR ITIBERE/PR/JC

Folhapress

O presidente Michel Temer baixou nesta segunda-feira (25) uma medida provisória que impede o governo de gastar R$ 17 bilhões com o programa de refinanciamento de dívidas de produtores rurais aprovado pelo Congresso. Da forma como foi aprovada, no inicio deste ano, a medida permitiria que produtores de todo o país pudessem renegociar suas dívidas para quitá-las com bancos públicos.

Para isso, o Tesouro Nacional teria de arcar com R$ 17 bilhões, valor considerado fora da realidade pela equipe econômica diante de um quadro de ajuste fiscal.Por isso, Temer fez a MP autorizando a renegociação somente para pequenos agricultores do Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf) do Norte e Nordeste.

Ao reduzir a abrangência, o custo da medida caiu para R$ 1,6 bilhão. "Para esses valores nós temos como pagar, temos disponibilidade financeira e orçamentária", disse o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Segundo o secretário, bancos públicos emprestaram para agricultores de todos os portes em todo o país. Caso o Tesouro permitisse que essas operações fossem levadas adiante, correria o risco de ficar devendo para banco. "Isso seria um financiamento de banco público pelo Tesouro, o que é proibido."

Ainda segundo o secretário, caso o Congresso modifique a medida provisória, terá de definir de onde sairão os recursos, uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O governo estuda ainda mexer em outras medidas aprovadas pelo Congresso e que terão impacto fiscal. Dentre elas estão o Refis para pequenas e médias empresas, o Funrural, programa de parcelamento de débitos previdenciários para agricultores, e o projeto que prevê o pagamento de precatórios.