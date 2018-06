Intenção de consumo dos gaúchos caiu 3,1% em junho

A intenção de consumo da população gaúcha em junho mostrou um recuo de 3,1% relação a maio. De acordo com os resultados da pesquisa Intenção de Consumo das Famílias (ICF) feita pela Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do RS (Fecomércio-RS), o registro de 74,7 pontos significa um pequeno aumento em relação a junho de 2017.

O presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, atribui o índice à proximidade das eleições e à incerteza do seu cenário, que teria impacto direto nas decisões de contratação de empresários. Além disso, Bohn acredita que a greve dos caminhoneiros e a escassez momentânea de alguns produtos impactou a percepção das famílias gaúchas.

O indicador de consumo registrou 71 pontos em junho, um aumento de 23,6% em relação a junho de 2017 e de 2,3% ao mês passado, e mostrando a continuidade de uma elevação do índice nos últimos cinco meses. A percepção da situação de renda atual chegou a 83,5 pontos, que ao mesmo tempo caiu 11,3% em relação a maio e subiu 22,6% em relação a junho passado.

O indicador de perspectiva profissional caiu 8,9% em relação a junho passado, chegando a 70,8 pontos, enquanto a perspectiva de consumo ficou em 91,1 pontos, tendo uma alta de 6,3% em relação a maio. O indicador da segurança de emprego alcançou 105,3 pontos, um recuo de 7,7% comparado com junho do ano passado.

Em relação ao acesso ao crédito, o índice ficou em 47,3 pontos, uma queda de 18,5% em relação a maio. Já sobre o momento para consumo de bens duráveis, o índice apresentou um aumento de 6,3% sobre maio, chegando a 54 pontos.