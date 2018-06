Inflação de Porto Alegre avança e fica em 1,09% na terceira semana de junho, revela FGV

O grupo Transportes foi o destaque de aceleração no período e passou de 1,45% para 1,86% JONATHAN HECKLER/JC

A inflação de Porto Alegre medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou sua taxa de variação na terceira quadrissemana de junho, passando de 0,89% para 1,09%. No geral, o IPC-S avançou em seis das sete capitais pesquisadas e passou de 1,00% para 1,17% entre os dois períodos, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta terça-feira (26).

Na capital gaúcha, cinco das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram aceleração em suas taxas de variação, entre as quais se destacam os grupos: Transportes ( 1,45% para 1,86%) e Habitação (0,94% para 1,27%). as pressões acima da variação média foram exercidas pelos grupos: Transportes; (1,86%), Alimentação (1,55%) e Habitação (1,27%)

Além de Porto Alegre, as cidades que registraram acréscimo nas taxas de variação foram: Brasília (1,18% para 1,27%), Belo Horizonte (1,20% para 1,59%), Recife (1,04% para 1,09%), Rio de Janeiro (1,12% para 1,33%) e São Paulo (0,87% para 1,10%).

Em contrapartida, somente Salvador apresentou desaceleração no período, com a taxa passando de 0,94% para 0,86% na capital da Bahia.

A tabela a seguir apresenta as variações percentuais das sete capitais componentes do índice, nesta e na apuração anterior: