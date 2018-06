Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em baixa com embate entre EUA e China

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira (26), ampliando perdas recentes enquanto acompanham os desdobramentos do embate comercial entre EUA e China. O fraco desempenho na região asiática veio na esteira de robustas perdas em Nova Iorque, onde os mercados de ações caíram entre 1,3% e 2,1% nessa segunda-feira (25), também influenciados pelas tensões comerciais que envolvem as duas maiores economias do mundo.

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto recuou 0,52% hoje, a 2.844,51 pontos, entrando em "território baixista" ao acumular desvalorização de 20% desde a máxima em dois anos que atingiu em 24 de janeiro. Por outro lado, o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,56%, a 1.596,17 pontos, graças a ações ligadas a tecnologia e energia renovável.

No fim de semana, circularam notícias de que o presidente dos EUA, Donald Trump, iria impedir algumas empresas chinesas de investir em tecnologia americana. Ontem, o Secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse que os rumores eram falsos e que eventuais medidas se aplicariam a "todos os países", e não apenas a China. Já numa declaração conflitante, o assessor econômico da Casa Branca, Peter Navarro, afirmou à emissora CNBC que os EUA não têm planos de impor restrições a investimentos estrangeiros.

Durante comício ontem à noite na Carolina do Sul, Trump voltou a criticar China, Canadá e União Europeia por suas práticas comerciais, mas mostrou disposição de renegociar as relações comerciais de Washington. "Eu preciso negociar com a China. Isso precisa acontecer. É o meu trabalho", disse o presidente americano.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve queda de 0,28% em Hong Kong, a 28.881,40 pontos, renovando mínima em seis meses, enquanto o Taiex caiu 0,41%, a 10.742,17 pontos, menor patamar em sete semanas, e o sul-coreano Kospi cedeu 0,30% em Seul, a 2.350,92 pontos.

Já em Tóquio, o Nikkei teve alta marginal de 0,02%, a 22.342,00 pontos, à medida que o dólar reduziu perdas ante o iene durante a madrugada.

Na Oceania, a bolsa australiana caiu moderadamente pelo terceiro pregão seguido, após atingir uma máxima em dez anos na semana passada. O índice S&P/ASX 200 recuou 0,21% em Sydney, a 6.197,60 pontos, com destaque negativo para grandes mineradoras como BHP Billiton (-1%) e Rio Tinto (-1,8%).