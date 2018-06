Cotas do PIS/Pasep devem aquecer comércio

Adriana Lampert

Com a liberação do saque de cotas do PIS/Pasep para os todos os inscritos nos programas entre 1971 e 1988, a estimativa é que cerca de R$ 1,7 bilhão em recursos incrementem o faturamento do comércio gaúcho nos próximos três meses. Com um total de beneficiários de mais de 28 milhões de pessoas, somando R$ 39,52 bilhões em todo o Brasil, a medida está sendo vista como um alento pelos lojistas.

"Todo dinheiro que é injetado na economia termina no comércio", comenta o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse. O dirigente avalia que a liberação das cotas dos fundos para todas as idades vem em boa hora, uma vez que o varejo tinha uma expectativa de crescimento - a partir do aumento na concessão de crédito e dos juros - que não está se concretizando. "O comércio passa, ultimamente, por uma extrema dificuldade, mas o mercado ainda não reagiu", comenta. A recente greve dos caminhoneiros seria um dos fatores que colaboraram para o mau desempenho da atividade no último mês, segundo Kruse.

"A expectativa é muito boa, especialmente depois do prejuízo geral que a paralisação dos caminhoneiros causou", concorda o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), Vitor Koch .

Ele destaca que a injeção de dinheiro chega em hora apropriada, em vista de que os meses de agosto e setembro serão de início de liquidações do comércio. "No Estado, serão R$ 2,7 bilhões que devem beneficiar cerca de 2 milhões de pessoas, segundo a Caixa Econômica Federal. Desse total, estimamos que 65% seja injetado no comércio."

Parte do dinheiro também deverá ser usada para a quitação de dívidas, opina o economista da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA), Victor Sant'ana. "Muitos consumidores poderão utilizar o dinheiro para limpar o nome dos cadastros negativos de crédito e, assim, devem voltar a comprar no comércio", observa.

Até a sanção da nova lei pelo presidente Michel Temer que autoriza o saque por todos os cotistas, independentemente da idade, os recursos estavam liberados para pessoas com idade a partir de 60 anos (além dos aposentados). O calendário divulgado pelo governo contempla os beneficiários com menos de 60 anos, que terão até o dia 28 de setembro para fazer os saques.

"Esperamos que, agora, a partir do saque destes recursos pela população apta, haja um aquecimento das vendas, a exemplo do que ocorreu na época da liberação do FGTS, quando o comércio cresceu em torno de 6%, apesar de não acreditar que o impacto seja de mesmo porte", diz Kruse. O dirigente acredita que a medida deve aquecer as vendas entre 3% a 4% no máximo.

Segundo o presidente do Sindilojas, o desempenho de junho no comércio está se mantendo no mesmo patamar do ano passado, mas, provavelmente, será menos positivo do que o de maio, quando o Dia das Mães, tradicionalmente, turbina as vendas. "Neste ano, o Dia dos Namorados não ajudou, e muitas empresas cancelaram pedidos devido à greve dos caminhoneiros. O alento veio com a chegada do frio intenso e, agora, com a notícia desta injeção de recursos do PIS/Pasep."