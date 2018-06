Porto Alegre recebe final do CBLoL pela primeira vez na história

Pela primeira vez na história, o Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) chega ao Rio Grande do Sul. O palco da segunda etapa da temporada 2018 será o Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. O evento está agendado para o dia 8 de setembro. O vencedor vai representar o Brasil no Mundial, na Coreia do Sul.

YouTube. O campeão da Taça CBLoL terá de derrotar o rival em uma série melhor de cinco partidas. A abertura dos portões está prevista para às 10h, e o início da transmissão às 12h pelo canal da Riot Games no Twitch

“O Araújo Vianna é um espaço muito importante e tradicional de Porto Alegre, em meio à natureza, e que é casa de grandes espetáculos na capital gaúcha. Chegou a vez do local receber a torcida de League of Legends e os melhores pro players do Brasil. Será uma final emocionante”, diz Carlos Antunes, diretor de Esports da Riot Games no Brasil.

"Porto Alegre reúne uma das comunidade de LoL mais engajadas do país e nosso objetivo foi buscar um local capaz de receber o público e oferecer uma experiência memorável para esta grande festa do nosso cenário competitivo", completa Antunes.