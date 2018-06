Petróleo fecha em baixa ante incertezas sobre volume efetivo de aumento de oferta

As cotações de petróleo registraram queda nesta segunda-feira, à medida que o mercado de commodities ainda digere o anúncio pela Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) de que se esforçará para aumentar a oferta de seus 14 integrantes em um volume entre 600 mil e 700 mil barris por dia. Além disso, ficou nas entrelinhas que o grupo de nações que não integra o cartel, mas assina o acordo de cortes de produção conhecido como Opep+ também entregaria mais barris.

Na sexta-feira, imediatamente após a coletiva de imprensa apenas com membros da Opep, os preços do óleo dispararam mais de 3%, já que a expectativa era de elevação maior da produção, mas a falta de clareza numérica dos porta-vozes em Viena, na Áustria, e temores de um recrudescimento na já intensa disputa comercial entre Estados Unidos e China contiveram o bom humor inicial e levaram os contratos para o vermelho nesta sessão.

Na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres, o barril do Brent para entrega em agosto teve queda de US$ 0,82 (-1,09%), a US$ 74,73. Já na New York Mercantile Exchange, o WTI para o mesmo mês recuou US$ 0,50 (-0,73%), para US$ 68,08 o barril. Como a expectativa é de que a maior parte da expansão de oferta anunciada pela Opep se aplique ao Brent, o barril desse tipo é mais penalizado que o WTI.

Além da indefinição em relação ao volume de petróleo que será efetivamente injetado no mercado e da falta de informações sobre que países conseguirão expandir sua produção, investidores se viram nesta segunda algo acuados diante de relatos de que Washington se prepara para restringir investimentos da China em empresas americanas. O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, foi ao Twitter chamar as notícias da imprensa de "falsas", mas, em vez de acalmar os mercados, conseguiu apenas colocar lenha na fogueira com a afirmação de que sua pasta divulgaria um comunicado "não especificamente" direcionado a Pequim, e, sim, a "todos os países" que "roubam tecnologia" americana.

Para analistas do Commerzbank, como os aliados de fora da Opep não cumpriram cortes maiores do que as metas do Opep+, sua sinalização de que também pretendem elevar a produção "significa efetivamente que a oferta vai aumentar". "Em nossa visão, isso deveria ser suficiente para reequilibrar o mercado de petróleo, então esperamos que o preço (do Brent) diminua para US$ 70 o barril no terceiro trimestre", afirma o relatório do banco alemão.