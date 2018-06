Em dificuldade, GE deve vender divisão de motores industriais por US$ 3 bilhões

O conglomerado General Electric está próximo de um acordo para vender a unidade que fabrica motores industriais de grande porte para a firma de private equity Advent International, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. O negócio é estimado em US$ 3 bilhões ou até mais, segundo as fontes. Caso concretizada, a medida traria um capital fundamental para um grupo em dificuldade.

O acordo deve ser anunciado na segunda-feira. Segundo as fontes, a Advent fez oferta maior para a divisão de motores industriais que a Cummins.

Caso confirmada, a venda é mais um passo no esforço do presidente-executivo John Flannery para simplificar a empresa depois de anos de desempenho ruim. A expectativa é de um desinvestimento de US$ 20 bilhões até o final de 2019. No mês passado, a GE concordou em vender sua divisão ferroviária por US$ 11 bilhões.

Diante dessas dificuldades do conglomerado, a GE vai sair do índice Dow Jones nesta terça-feira, 26. Ela vai ser substituída pela farmacêutica e varejista Walgreens.