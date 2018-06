Uniritter amplia campus no Shopping Iguatemi

Quatro meses depois de criar o Campus Iguatemi, a Uniritter inaugurou na quinta-feira (22) três novos andares junto ao Shopping Center na zona norte de Porto Alegre. Os novos andares irão acomodar salas de estudos com isolamento acústico, salas de aula com paredes e vidros riscáveis e uma biblioteca onde todos os livros estão disponíveis em formato digital. Desta forma, a Universidade conclui a inauguração dos 4 mil metros quadrados prometidos no projeto do novo campus.

Para o reitor da Uniritter em Porto Alegre, Germano Schwartz, “o empreendimento foi planejado há quase dois anos e veio para proporcionar melhores condições para os alunos da universidade”.

A cerimônia de inauguração aconteceu na biblioteca, em um evento que incluiu um bate-papo os escritores gaúchos Fabrício Carpinejar e Luisa Geisler e da booktuber Pam Gonçalves, que falaram sobre suas experiências literárias no Brasil e no exterior.

Em funcionamento desde março, o campus montado dentro de um dos maiores shopping centers de Porto Alegre gradativamente está ganhando visibilidade. Para o segundo semestre o reitor espera que os 12 cursos ofertados possam atrair muitos alunos e diz ter “uma boa expectativa para que essa nova proposta seja aceita pelo público”.

Questionado sobre a concorrência com outras universidades, que também fizeram investimentos na zona norte, Schwartz afirma que "tem sido uma disputa interessante, pois ela já está a mais tempo aqui nesta região. Só que os cursos ofertados aqui são diferentes, as propostas de campus são diferentes e o convívio tem sido natural por enquanto”.