Diesel mantem estabilidade e valor médio da gasolina sobe em Porto Alegre

O Procon de Porto Alegre divulgou na tarde desta sexta-feira (22) o levantamento mensal do preço dos combustíveis na Capital. Por enquanto, o acordo realizado entre o governo federal e os caminhoneiros vem sendo cumprido, e o diesel registrou uma redução de valor, ficando com o preço médio de R$ 3,29 para o diesel comum e de R$ 3,44 para o diesel S10 em Porto Alegre. Já os valores da gasolina estão mais altos: a média do preço do produto está em R$4,71, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O álcool em Porto Alegre permanece sendo um dos mais caros do País. Na Capital gaúcha, os postos estão vendendo o combustível no preço médio de R$ 3,98. Diferentemente do etanol, o GNV é o combustíveis mais barato, sendo vendido em média por R$ 2,89 o metro cubico.

O Procon de Porto Alegre convida o consumidor que quiser contribuir com a pesquisa a incluir os valores dos postos que costuma abastecer. Quem tiver interesse deve contatar o órgão por meio do Twitter ou Facebook. Devem constar também o nome do posto e o endereço. O consumidor também pode relatar abuso no preço, caso note valores elevados e fora da média, por meio do site do Procon ou em sua sede, que fica na rua dos Andradas, 686, Centro Histórico.