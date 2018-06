Dólar recua com melhora externa e petróleo forte em meio à Opep

O dólar ante o real recua desde o começo das operações desta sexta-feira (22), influenciado pela desvalorização da moeda americana e alta das bolsas internacionais em meio ao petróleo forte antes do desfecho da reunião da Opep, em Viena. Mais cedo, fontes disseram à agência Dow Jones que a Opep fechou um acordo preliminar para elevar a produção de petróleo em 600 mil bpd. O dólar renovou mínima aos R$ 3,7373 (-0,77%).

No exterior, as bolsas europeias e futuros de Nova Iorque se recuperam parcialmente das perdas recentes, enquanto aguardam novos desdobramentos das disputas tarifárias entre Estados Unidos com China e outros parceiros comerciais, além da eventual votação hoje do projeto de lei sobre imigração na Câmara dos Representantes. Às 9h14min desta sexta-feira, o dólar à vista caía 0,54%, aos R$ 3,7458. O dólar futuro de julho recuava 0,69%, aos R$ 3,7465.