Cobre sobe em Londres e NY, apagando parte de perdas recentes

Os futuros de cobre operam em alta em Londres e Nova Iorque nesta manhã de sexta-feira (22), apagando parte das perdas que acumulou recentemente em meio à escalada de tensões comerciais e tendência de valorização do dólar.

Por volta das 7h20min (de Brasília), o cobre para entrega em três meses negociado na London Metal Exchange (LME) subia 0,29%, a US$ 6.819,50 por tonelada. Na Comex, a divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o cobre para julho avançava 0,68%, a US$ 3,0420 por libra-peso, às 8h10min (de Brasília).

O dólar está devolvendo hoje parte dos fortes ganhos que acumulou nas últimas semanas, ajudando a sustentar as cotações do cobre.

Na segunda metade da semana, o cobre vem oscilando dentro de uma margem estreita, depois que investidores reduziram suas apostas na alta dos preços diante da troca de ameaças comerciais entre EUA e China.

No começo da semana, os EUA ameaçaram impor tarifas de 10% a mais US$ 400 bilhões em produtos chineses. Há uma semana, a Casa Branca já havia anunciado planos de tarifar em 25% um total de US$ 50 bilhões em bens chineses, com a maior parte dessas tarifas prevista para entrar em vigor em 6 de julho. Pequim promete retaliar as tarifas dos EUA com medidas na mesma proporção.

Entre outros metais básicos na LME, não havia tendência única: o zinco caía 0,72% no horário indicado acima, a US$ 2.914,00 por tonelada, o alumínio recuava 0,39%, a US$ 2.179,00 por tonelada, o estanho aumentava 0,32%, a US$ 20.540,00 por tonelada, o níquel subia 1,49%, a US$ 15.300,00 por tonelada, e o chumbo diminuía 0,23%, a US$ 2.391,00 por tonelada.