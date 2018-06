Entidades realizam movimento à favor do equilíbrio das contas públicas na Capital

Kruse (e), Ponte (C) e Dal Molin se reunirão com cerca de 25 vereadores /CLAITON DORNELLES /JC

Na tentativa de garantir a aprovação de projetos enviados à Câmara de Porto Alegre pelo Executivo, 38 entidades empresariais, entre elas Sinduscon-RS, Sociedade de Engenharia (Sergs) e Sindilojas, iniciaram movimento de sensibilização junto ao Legislativo. Na segunda-feira, o grupo irá se reunir com cerca de 25 vereadores em almoço a ser realizado na Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA).

Os principais pontos a serem debatidos, segundo o presidente do Sinduscon, Aquiles Dal Molin, recaem sobre o projeto que altera a planta do IPTU e o que revisa os aumentos automáticos da folha da prefeitura. "Apoiamos a redução do custeio e a adequação de valores do IPTU", ressaltou, observando que a planta de valores não é atualizada desde 1991.

O presidente do Sindilojas, Paulo Kruse, argumenta que as entidades do grupo, que também contempla Farsul, Setcergs, entre outras, estão à disposição para apoiar medidas que visem o equilíbrio fiscal de Porto Alegre. "Se a cidade se desenvolve, o comércio ganha, a indústria ganha, os porto-alegrenses ganham", diz, ao salientar que ainda é possível a adesão de outras entidades ao movimento.

Na avaliação do presidente da Sergs, Luís Roberto Ponte, a revisão dos avanços da folha e a alteração da planta do IPTU são fundamentais para o equilíbrio das contas. O engenheiro lamenta que os projetos sejam mal vistos, por falta de informação. "Não há aumento da carga tributária no caso do IPTU, o que acontecerá será uma adequação, serão corrigidas injustiças", afirma.

Ponte, Kruse e Dal Molin estiveram na tarde desta quinta-feira em visita ao Jornal do Comércio, onde foram recebidos pelo diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, e o diretor de Operações, Giovanni Tumelero.

