Plantio das culturas de inverno avança no Estado, informa Emater

De acordo com a Emater, o plantio do trigo segue dentro da normalidade, com praticamente todas as regiões produtoras do Rio Grande do Sul registrando áreas já semeadas. O percentual de área plantada atinge nesta semana 70% do total previsto para o Estado.

"De maneira geral, as lavouras de trigo emergidas até o momento apresentam bom desenvolvimento inicial, sem problemas fitossanitários e livres de pragas. A exceção fica para uma pequena faixa entre os municípios de Giruá e Passo Fundo, onde lavouras tiveram que ser, em parte, replantadas devido aos estragos provocados pelos fortes ventos acompanhados de chuva intensa, registrados no dia 11", comenta o diretor técnico da Emater, Lino Moura.

A semeadura da cevada avança lentamente, em decorrência de as condições climáticas não terem sido as mais favoráveis. Mesmo assim, o plantio já atinge 35% da área total de 56.752 hectares no Estado.

Está praticamente encerrada a implantação das lavouras de canola, com estimativa de área em 34.728 hectares, 19% a menos em relação à safra passada, segundo estimativa da Emater. Muitas plantações de canola foram prejudicadas pelas geadas e chuvas excessivas da semana anterior (principalmente nas regiões do Planalto, Alto Uruguai e Médio Alto Uruguai), chegando a algumas situações de os agricultores acionarem o seguro Proagro devido aos prejuízos sofridos.

Está concluído o plantio da aveia branca, beneficiado pelo clima frio que permitiu aos produtores realizarem a semeadura com boa umidade do solo, sendo registrado um aumento de área em relação ao ano passado. Segundo estimativa inicial da Emater, há 274.956 hectares de aveia branca no Estado, ficando cerca de 8,5% acima da área da safra anterior.