Ouro fecha no menor nível do ano com BCs do EUA e Inglaterra no radar

O contrato futuro de ouro fechou em baixa nesta quinta-feira (21) no menor nível do ano, mesmo com os investidores preocupados com uma possível guerra comercial, o que tem alimentado a volatilidade em outros mercados. Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em agosto encerrou a sessão em baixa de 0,31%, para US$ 1.270,50 por onça-troy.

Os preços do cobre caíram mais de 7% em relação a janeiro, apesar da ansiedade em relação às políticas comerciais protecionistas entre grandes potências mundiais e à inflação, o que resultou em algumas vendas de ativos considerados portos-seguros, com os investidores de ouro mais focados no impacto de altas taxas de juros.

O metal precioso luta para competir com ativos considerados mais rentáveis, como os Treasuries, à medida que os juros aumentam.

Na quarta-feira (20) o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, disse que o sólido crescimento econômico dos Estados Unidos construiu fortes argumentos para continuar elevando gradualmente as taxas de juros.

Os comentários vieram uma semana depois que o Fed elevou as taxas pela segunda vez este ano e previu mais duas elevações em 2018.

Nesta quinta-feira, o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) manteve o juro básico inalterado em 0,5% por seis votos a três, em uma votação que indicou um viés levemente mais agressivo em comparação com a reunião anterior.

"Tudo isso está impulsionando a conversa sobre juros e isso é negativo para o ouro", disse o diretor-gerente do RBC, George Gero. De acordo com ele, "o ouro não pode competir com taxas de juros mais altas no momento". Fonte: Dow Jones Newswires.