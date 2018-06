Porto Alegre registra alta nos preços de venda e locação de salas comerciais

Porto Alegre foi uma das três das quatro capitais monitoradas pela pesquisa Fipe/Zap a ter aumento nos preços de venda e locação de salas e conjuntos comerciais em maio. A Capital teve elevação de 0,22% nos valores chegando a R$ 10.042/m2.

A pesquisa é elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com o site Zap. O preço médio anunciado de venda dos imóveis comerciais caiu 0,22% em maio. Nos últimos 12 meses, o setor acumula uma retração de 1,85%. A baixa do mês foi puxada pela retração de 1,20% dos preços no Rio de Janeiro, para R$ 10.505/m2. Já as outras altas nos preços ocorreram em São Paulo (0,04% para R$ 10.042/m2) e Belo Horizonte (0,28%, para R$ 7.542/m2).

O preço médio anunciado de aluguel das salas e conjuntos comerciais diminuiu 0,17% em maio. No acumulado dos últimos 12 meses, a baixa atingiu 3,54%.No mês, três cidades tiveram recuo nos preços de locação: Rio de Janeiro (-0,08%, para R$ 40,51/m2), Belo Horizonte (-0,28%, para R$ 30,08/m2) e São Paulo (-0,29%, para R$ 43,25/m2). Já em Porto Alegre, os preços de locação subiram 0,46%, para R$ 31,15/m2.