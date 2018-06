Bolsas europeias operam em baixa, de olho em tensão comercial, BoE e Opep

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira (21), apagando ganhos do começo do pregão, enquanto investidores monitoram as desavenças comerciais entre EUA e China e aguardam o anúncio de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) e uma definição sobre a oferta de petróleo de grandes produtores mundiais.

Nesta manhã, o BoE irá decidir sobre sua política monetária. A expectativa é que o BC inglês mantenha seu juro básico inalterado em 0,50%, mas é possível que a instituição dê eventuais sinais sobre aumentos futuros. O mercado de derivativos sugere que há 50% de chance de elevação de juros pelo BoE no próximo encontro, em agosto.

A rixa comercial entre Washington e Pequim também continua no radar. No começo da semana, os EUA ameaçaram adotar tarifas de 10% contra até US$ 400 bilhões em bens chineses se Pequim retaliar suas medidas comerciais. Antes disso, na última sexta-feira, Washington havia anunciado planos de tarifar em 25% um total de US$ 50 bilhões em produtos chineses. Na ocasião, Pequim disse que retaliaria na mesma proporção. A maior parte dessas tarifas deve entrar em vigor em 6 de julho.

Além disso, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e dez produtores que não pertencem ao cartel farão reunião de cúpula amanhã, em Viena, para decidir sobre um possível aumento de sua oferta. Mais cedo, o ministro de Petróleo da Arábia Saudita, Khalid al-Falih, sugeriu um acréscimo de 1 milhão de barris por dia, num comentário que aparentemente levou os preços da commodity a ampliar perdas que exibiam desde a madrugada.

Por um acordo em vigor desde o começo do ano passado, Opep e aliados têm procurado reduzir sua produção combinada em 1,8 milhão de barris por dia, numa tentativa de sustentar o petróleo, que vinha mostrando tendência de baixa desde o fim de 2014. Mais recentemente, porém, as cotações do petróleo atingiram máximas em três anos e meio, indicando que a estratégia de conter a oferta surtiu efeito.

Às 7h37 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt caía 0,92%, a de Paris recuava 0,41% e a de Londres tinha baixa marginal de 0,03%. Em Milão, Madri e Lisboa, as perdas eram de 1,32%, 0,63% e 0,71%, respectivamente. No câmbio, a libra se enfraquecia antes do BoE, cotada a US$ 1,3108, e o euro também perdia terreno, negociado a US$ 1,1521.

No mercado alemão, o setor automotivo era destaque negativo, após a Daimler alertar que a rixa comercial entre EUA e China, com a possibilidade de Pequim aplicar tarifas a veículos fabricados em território americano, poderá afetar os lucros gerados por veículos utilitários esportivos (SUVs) da marca Mercedes Benz que a empresa produz no Alabama. Por volta das 7h25min (de Brasília), as ações da Daimler caíam 4%, os da BMW recuavam 2,8% e os da Volkswagen perdiam 2,7%.